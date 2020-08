Terrore a Beirut: due esplosioni sconquassano il porto. Al momento 12 morti e 400 feriti. VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Al momento non è ancora stata data una ‘motivazione ufficiale’, c’è chi parla dell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio e chi, con altrettanta convinzione, di un incendio divampato all’interno di un hangar che avrebbe poi attecchito ad un deposito di carburante. Fatto è che nel tardo pomeriggio Beirut si è trasformata in un inferno. Un boato pazzesco ha letteralmente sconquassato il pigro pomeriggio di una città apparentemente tranquilla. Dall’area del porto si è levata una colonna di fumo di proporzioni impressionanti: il caos. Anche perché, alla prima esplosione ne segue subito un’altra, con il fume denso vede acre che ormai pare spargersi ovunque. Sono bastati pochi istanti ai testimoni più vicini, per capire che quella ... Leggi su italiasera

