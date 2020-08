Terremoto Centro Italia: scossa a Ussita, in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] (Di martedì 4 agosto 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 08.49. Il sisma ha avuto epiCentro a Ussita, in provincia di Macerata, mentre l’ipoCentro è stato localizzato a 12.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto Centro Italia: scossa a Ussita, in provincia di Macerata MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LombardoLoreda2 : @silviaschiavo11 Dx sx centro tutti uguali .... cmq ricordo terremoto Friuli tutto ricostruito a breve ...con o senza aiuto dello Stato . - MarcoN17023399 : @Quirinale Mi piacerebbe vedere la stessa solerzia nella ricostruzione dopo il terremoto nel centro Italia, ma non… - SezioneRitmica : tu scongiuri la terra di accordare il suo ritmo alla tua lentezza di lava, tu regni al centro di questo incendio e… -

Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2020, esattamente alle ore 04:07, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania, esattamente ad Ottaviano, in provincia di Napoli, ...

Scossa di terremoto, epicentro a Castel Giorgio. Percepita fino a Orvieto

Nel pomeriggio di sabato 1 agosto è stata registrata una scossa di terremoto nel territorio dell’Alfina. Secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si è s ...

