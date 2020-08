Tennis, vince il Covid, annullato, di nuovo, il torneo di Madrid (Di martedì 4 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Vince il Covid, annullato (di nuovo) il torneo di Madrid - BeliceIt : Il Tennis Club Castelvetrano vince l’andata dei play off per la serie C - paoloangeloRF : “Fantastico punto match point e sbaglia col dritto #kasatkina anche #Paolini vince match d’esordio batte in rimont… - EmmeReports : 31° Palermo Ladies Open, Sara Errani vince dopo 2 ore e 57 minuti - giuseppeflagex : Wow! Ripartenza coi fiocchi per il tennis azzurro al femminile. #Cocciaretto vince contro la Top50 Hercog e una con… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis vince Vince il Covid, annullato (di nuovo) il torneo di Madrid La Gazzetta dello Sport Donna Vekic: “Felice di non essermi scordata come si gioca a tennis”

Finalmente, il tennis femminile sembra essere definitivamente tornato. E lo ha fatto dall’Italia, uno dei Paesi più duramente colpiti dalla pandemia di Coronavirus nel mondo. Lunedì ha infatti aperto ...

Lo Junior Tennis Perugia omaggia il team salito in A1 e ‘Poppy’ Vinti

Una serata dalle emozioni forti quella vissuta lunedì sera allo Junior Tennis Perugia. Una grande festa organizzata ... un emozionato Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, fondatore dello Junior nel lontano 1972, ...

Finalmente, il tennis femminile sembra essere definitivamente tornato. E lo ha fatto dall’Italia, uno dei Paesi più duramente colpiti dalla pandemia di Coronavirus nel mondo. Lunedì ha infatti aperto ...Una serata dalle emozioni forti quella vissuta lunedì sera allo Junior Tennis Perugia. Una grande festa organizzata ... un emozionato Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, fondatore dello Junior nel lontano 1972, ...