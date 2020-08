Tennis: Palermo Ladies Open, Sara Errani vince primo turno contro Sorana Cirstea (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Una battaglia lunga due ore e cinquantasette minuti, poi il boato dei 327 spettatori (capienza massima per il Covid) del campo centrale del Country Time Club per Sara Errani. La Tennista azzurra, campionessa dei Palermo Ladies Open nel 2008 e nel 2012, ha vinto il primo turno del tabellone principale contro la rumena, n. 75 al mondo, Sorana Cirstea. Errani, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5 in un’ora di gioco, ha perso il secondo set con un netto 6-1. Poi il terzo e decisivo set dove la Tennista bolognese è dovuta ricorrere per tre volte al medical time out per ... Leggi su meteoweb.eu

08:04Tennis, prosegue l'avventura a Palermo delle italiane presenti in tabellone: Errani, Cocciaretto e Paolini

Tennis, prosegue l'avventura a Palermo delle italiane presenti in tabellone: Errani, Cocciaretto e Paolini

