Tennis – Il Coronavirus spaventa di nuovo la Spagna: cancellato il Masters 1000 di Madrid (Di martedì 4 agosto 2020) Tornano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Spagna e lo sport è costretto a pagare un prezzo davvero alto. Il mondo del Tennis, impegnato in una lenta ripresa iniziata da Palermo negli ultimi giorni, deve fare i conti con la cancellazione del Masters 1000 di Madrid, torneo che avrebbe visto impegnati i Tennisti ATP e WTA. Le ragioni per la cancellazione del torneo sono ovviamente da attribuire a questioni di sicurezza sanitaria dovuta all’emergenza Covid. Il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ha dichiarato: “condividiamo la delusione per il fatto che il Mutua Madrid Open non potrà svolgersi quest’anno. Le circostanze relative a COVID-19 sono in continua evoluzione e continuiamo a seguire le indicazioni ... Leggi su sportfair

Con tre azzurre - Cocciaretto, Errani e Paolini - già al secondo turno oggi al “Palermo Ladies Open” sulla terra rossa del Country Club (WTA International - 202.250 dollari di montepremi ...

