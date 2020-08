Tennis: cancellato ufficialmente il Masters 1000 di Madrid 2020, per Coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) Gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid 2020 hanno annunciato la cancellazione ufficiale del prestigioso evento iberico, a causa dell’emergenza Coronavirus, ancora sin troppo diffusa in territorio spagnolo. La decisione era ufficiosa da ormai diversi giorni, ma l’ufficialità ha concretizzato le sensazioni già negative dei Tennisti in merito al corretto svolgimento della stagione in corso: non è assolutamente certo che tutti i tornei importanti vengano disputati regolarmente. Di seguito il commento di Andrea Gaudenzi in merito, presidente dell’Atp: “Condividiamo la delusione per il fatto che il Mutua Madrid Open non potrà svolgersi quest’anno. Le circostanze relative al COVID-19 sono in continua evoluzione e ... Leggi su sportface

ZeniaConfusa : RT @andrea_pecchia: #Madrid cancellato, è ufficiale: 'Troppa l'instabilità per il #Covid19'. Ah, c'è il virus ancora quindi, strano. #ATP… - Eurosport_IT : È il sesto Masters 1000 su nove cancellato ?? #EurosportTENNIS | #Coronavirus - sportface2016 : #Tennis, cancellato il #Masters1000Madrid 2020 - Elenaramognino : Madrid ufficialmente cancellato #COVID19 #Madrid #tennis - andrea_pecchia : #Madrid cancellato, è ufficiale: 'Troppa l'instabilità per il #Covid19'. Ah, c'è il virus ancora quindi, strano.… -