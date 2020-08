Tennis, Berrettini alza l’asticella: “le Olimpiadi sono il mio grande obiettivo, voglio lottare per i grandi tornei” (Di martedì 4 agosto 2020) La stagione di Tennis è pronta a ricominciare, lo farà con tornei prestigiosi e importanti, dove i giocatori saranno chiamati a vere e proprie prove di forza per portare a casa i propri obiettivi. Foto Getty / Clive BrunskillMatteo Berrettini sarà sicuramente tra questi, l’azzurro vuole affrontare bene questa annata per farsi trovare pronto per le Olimpiadi dell’anno prossimo, dove andrà a caccia di un risultato importante: “dopo aver tagliato tanti traguardi fino a raggiungere la top-10, lottare per i grandi tornei è quello che voglio fare e l’Olimpiade per me è sempre stato un grande obiettivo. Non parlo solo di medaglie, voglio vivere l’atmosfera ... Leggi su sportfair

