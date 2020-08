Tenchu pronto al grande ritorno? Stealth Assassins è il marchio registrato dagli storici sviluppatori (Di martedì 4 agosto 2020) Tenchu è una serie lontana dalle scene da ormai parecchio tempo e recentemente gli unici indizi su un possibile ritorno sono in qualche modo legati a Sekiro: Shadows Die Twice. Già perché l'IP è nelle mani di From Software e a quanto pare Sekiro avrebbe potuto essere un nuovo Tenchu ed effettivamente alcuni punti di contatto tra i due sono evidenti anche nel titolo che è poi arrivato sul mercato.Ma se vi dicessimo che il nuovo Tenchu potrebbe non arrivare da From Software? Come detto, è la software house nota soprattutto per i Souls a detenere i diritti della serie ma l'ultimo marchio registrato in Giappone da Acquire sembra un riferimento troppo palese per essere casuale. Stealth Assassins è il ... Leggi su eurogamer

