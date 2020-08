Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme. Spunta la foto-bomba: “Confermo!” (Di martedì 4 agosto 2020) La coppia formata da Ciavy e Valeria è stata quella che ha catalizzato l’attenzione di tutti e rispetto alle altre storie ha appassionato i telespettatori dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Durante la quarta puntata lui ha chiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata dopo aver visto immagini per lui difficili da digerire e alla fine Valeria ha deciso di uscire da sola. “Ho capito che ora mi amo, che quello era un amore malato”, ha detto Valeria a Filippo Bisciglia poco prima di lasciare Ciavy sul tronco e abbandonare l’Is Morus Relais. Nel corso delle scorse puntate, infatti, la ragazza lamentava il fatto di non avere più fiducia in ... Leggi su caffeinamagazine

