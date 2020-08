Temptation Island, Andrea lascia Anna e va da solo a ballare,, lei gli fa cancellare tutti i post? (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Ieri sera Andrea di Temptation Island pare si sia concesso una serata lontano da Anna. Il giovane ha immortalato l’evento sul suo profilo Instagram attraverso delle Storie. A distanza di poche ore, però, questi contenuti sono spariti. Per fortuna siamo riusciti ad immortalare il momento e i contenuti sono davvero esilaranti. Evidentemente, però, la Boschetti non deve aver gradito molto questo modo di fare del suo fidanzato. Andrea va a ballare senza Anna Andrea e Anna sono usciti insieme da Temptation Island, ma la loro unione continua a generare moltissimo scalpore. Numerosi utenti non approvano il fatto che il ragazzo abbia deciso di soprassedere a tutte le dichiarazioni fatte ... Leggi su kontrokultura

MarioManca : .@Manilanazzaro dopo #TemptationIsland: «Accettiamo la nostra fragilità» - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - rafirexit : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… - VCapurso : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… -