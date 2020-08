‘Temptation Island 7’, Manila Nazzaro svela cosa pensava Maria De Filippi di lei e Lorenzo Amoruso, poi commenta le scelte di Antonella Elia e Valeria Liberati rivelando che… (Di martedì 4 agosto 2020) Quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata indubbiamente la coppia più apprezzata di quest’ultima edizione di Temptation Island: nonostante entrambi siano stati parte integrante dei gruppi nei villaggi dei single e abbiano affrontato nel corso delle settimane e al falò di confronto finale delle problematiche importanti, il loro amore non è mai stato messo in discussione e i due sono usciti dal programma più uniti di prima. Oggi, dopo le parole di Lorenzo a Uomini e Donne Magazine, è l’ex Miss Italia ha raccontare a Vanity Fair la sua esperienza a Temptation, definendola incredibile: Soprattutto perché sono riuscita a essere me stessa in tutto e per tutto e ad ammettere le cose che non andavano nella mia ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - MarioManca : RT @Manilanazzaro: La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - Romav86737841 : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… - zazoomblog : Manila Nazzaro giudice severo verso Antonella Elia Dure parole dopo Temptation Island - #Manila #Nazzaro #giudice… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, scintille a Temptation Island - Gossip.it Gossip News