Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael rivela a Paul che Romy è stata avvelenata (Di martedì 4 agosto 2020) Sei mesi fa in Italia andava in onda una delle puntate più drammatiche della storia recente di Tempesta d’amore: quella della morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft). Da allora molte cose sono accadute, ma nessuno ha mai nemmeno sospettato che l’improvvisa scomparsa della ragazza sia stata causata da un atto deliberato… almeno fino ad ora!Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 10 al 14 agosto 2020Nei prossimi giorni i sospetti di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) prenderanno infatti sempre più corpo, al punto che il medico deciderà di informare la persona che più in assoluto ha sofferto per la scomparsa della Ehrlinger: suo marito Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Ecco dunque cosa accadrà ... Leggi su tvsoap

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 8 al 15 agosto 2020: fine della love story tra Tim e Franzi - zazoomblog : Tempesta d’amore: anticipazioni 4 agosto Cristoph riuscirà ad incastrare Annabelle? - #Tempesta #d’amore:… - infoitcultura : Tempesta d’amore, casting news: Natascha scomparsa (e sostituita)! Uscirà di scena? - infoitcultura : Tempesta d’amore, casting news: DIRK e BELA escono di scena! - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Alfons e Hildegard lasciano il Fürstenhof! -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore Susanna Tamaro racconta Edith e Andrea: il destino è una casa sul mare Corriere della Sera