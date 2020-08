Telecamere a Torino, Maura Paoli attacca la sua sindaca: “Politica acchiappa like” (Di martedì 4 agosto 2020) Sembrava regnare la pace e la concordia in casa Cinque Stelle dove la maggioranza risicata della sindaca si era ricompattata dopo liti, critiche e fuoriuscite. Ma ora alle soglie delle ferie è la consigliera Maura Paoli a scatenare la tempesta. Nel mirino l’annuncio fatto oggi da Appendino dell’istallazione di 360 nuove Telecamere per la sicurezza dei cittadini. Un progetto, Argo, presentato oggi e che prevede un investimento di oltre un milione euro nel corso del 2021. Un piano votato dalla giunta ma che non è passato dal Consiglio comunale, cosa che proprio la Paoli fa notare. “Non avendo altri spazi utilizzerò la “democrazia social” per esporre le domande che avrei fatto in una sicuramente noiosa e lunga commissione comunale di democrazia ... Leggi su nuovasocieta

