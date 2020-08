Tartaruga caretta caretta ingoia plastica: soccorsa da due velisti (Di martedì 4 agosto 2020) Nel giro di pochi giorni un’altra Tartaruga caretta caretta ferita è stata salvata nel mare delle Eolie. Stavolta è stata soccorsa al largo di Stromboli da due velisti che l’hanno vista a pelo d’acqua in difficoltà. Immediatamente l’hanno presa a bordo e contattato il centro di Filicudi, gestito dalla biologa romana Monica Blasi che si è messa in contatto con la Stazione zoologica A. Dohrn di Napoli, visto che i vacanzieri erano diretti in Campania. Domenico Sgambati del Parco Marino di Punta Campanella ha accertato che aveva ingoiata della plastica e anche parecchie meduse. Le condizioni della Tartaruga sono migliorate ed ora e’ seguita al “Turtpe ... Leggi su meteoweb.eu

