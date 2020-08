“Summer in Napoli”: i modelli di Dolce&Gabbana tra i bagnanti per il nuovo spot (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Summer in Napoli” è la nuova collezione di Dolce&Gabbana, il famoso duo di stilisti che, innamorati del sud e della città della sirena Partenope, hanno deciso di presentare le nuove creazioni proprio nel capoluogo campano. I modelli sfilano tra i quartieri e ballano sul lungomare in compagnia dei bagnanti che prendono il sole e sorridono all’obiettivo fotografico. Sono Michele Morrone ed Elda Scarnecchia i protagonisti della campagna pubblicitaria. Lui arriva direttamente dal set Netflix del film “356”, lei invece è una modella napoletana. Napoli conquista e stupisce ancora in una serie di scatti di Ciro Pipoli, fotografo della società sportiva Calcio Napoli, che nella cornice del Vesuvio e dei caratteristici vicoletti ... Leggi su anteprima24

