Su Instagram arriva la sezione shop: ecco come funziona la vendita attraverso la piattaforma social (Di martedì 4 agosto 2020) Conun’intera sezione sul proprio blog ufficiale, Instagram ha annunciato l’arrivo dello shop sul popolare social network, spiegandone dettagliatamente scopi e funzionamento. Non si tratta in realtà di una novità assoluta, in quanto il primo annuncio della volontà di implementare questa funzione risale alla primavera del 2018, ma soltanto adesso la società, parte della famiglia Facebook, ha deciso di dare seguito alle proprie intenzioni, rendendo la funzione disponibile già da qualche giorno. La funzione è assai simile a quella già implementata da qualche tempo su Facebook e che presto farà la sua comparsa anche sulle altre app del colosso di Menlo Park, come WhatsApp e Messenger. In tutti i casi non si tratta di un ... Leggi su ilfattoquotidiano

maatiside : RT @DeMossi2: Il 7, 14 e 21 agosto, in viale Maccari arriva il Mercato straordinario. Sarà dedicato alla vendita diretta di prodotti alimen… - senesedoc79 : RT @DeMossi2: Il 7, 14 e 21 agosto, in viale Maccari arriva il Mercato straordinario. Sarà dedicato alla vendita diretta di prodotti alimen… - DeMossi2 : Il 7, 14 e 21 agosto, in viale Maccari arriva il Mercato straordinario. Sarà dedicato alla vendita diretta di prodo… - macheansia : Quando un meme arriva sulle pagine instagram italiane vuol dire che quel meme non fa più ridere - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Fabio Quartararo arriva a Brno da leader assoluto con 2 vittorie su 2, ma Yamaha non vince in Repubblica Ceca dal 2015: 'B… -