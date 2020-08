Statua di Canova rotta per un selfie. Il video che incastra il turista austriaco (Di martedì 4 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, hanno identificato il turista austriaco che, il pomeriggio del 31 luglio scorso, durante una visita alla gipsoteca Antonio Canova di Possagno, si è reso responsabile del danneggiamento di tre dita del piede destro del modello in gesso della Statua Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice, realizzata tra il 1804 e il 1808 dallo scultore. Il turista si era sdraiato a fianco della preziosa opera, facendosi fotografare da un’altra persona. Nel rialzarsi, l’uomo ha infranto involontariamente parte del piede della Statua. Accortosi del danno causato, visibilmente turbato dal suo gesto sconsiderato, si è allontanato, sparendo dalla vista delle telecamere della ... Leggi su secoloditalia

