Statistiche ottavi di finale Europa League: incrocio Italia-Spagna per Inter e Roma (Di martedì 4 agosto 2020) Ripartono le coppe europee con gli ottavi di finale, mercoledì 5 agosto alle 21,00 presso l’Arena Aufschallke di Gelsenkirchen si gioca Inter-Getafe di Europa League: questo sarà il primo incontro in competizioni UEFA tra le due squadre. I nerazzurri nella fase a gironi di questa edizione della Champions League hanno perso 2-1 contro il Barcellona sia al Camp Nou che a San Siro e hanno affrontato in due occasioni formazioni spagnole in campo neutro. Il 27 maggio 1964 al Prater Stadion (Vienna) Inter-Real Madrid è terminata 3-1 e la beneamata vinse così la sua prima Coppa dei Campioni. Il 27 agosto 2010 presso lo Stade Louis II (Monaco) Inter-Atletico Madrid si concluse 0-2, i colchoneros si aggiudicarono così la ... Leggi su sportface

La UEFA Europa League è stata sospesa a marzo per la pandemia COVID-19, con sei ottavi di finale già conclusi. Con la competizione pronta a riprendere mercoledì, e dopo il sorteggio dei turni dai quar ...

Inter-Getafe, le statistiche dell'ottavo di Europa League

La sfida che si giocherà in Germania sarà la prima per il Getafe contro una squadra italiana, mentre l'Inter ha vinto solo uno degli ultimi dodici incontri contro squadre spagnole nelle coppe europee ...

