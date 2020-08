Sportitalia - Hysaj è un obiettivo del Torino: il Napoli ha già scelto il sostituto (Di martedì 4 agosto 2020) Elseid Hysaj è un obiettivo del Torino di Giampaolo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sporitalia Michele Criscitiello. Leggi su tuttonapoli

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli SPORTITALIA - Il Torino va su Hysaj, il Napoli su Faraoni - ILTOROSIAMONOI : ?? Sportitalia: Toro in pressing su Hysaj Secondo quanto riferito da Sportitalia su Elseid Hysaj ci sarebbe forte il… - tuttonapoli : Sportitalia - Hysaj è un obiettivo del Torino: il Napoli ha già scelto il sostituto - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Napoli, se Allan parte si punta su Veretout, ma la Roma non vuole cederlo, sfida City-United per Koulibal… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Napoli, se Allan parte si punta su Veretout, ma la Roma non vuole cederlo, sfida City-United per Koulibal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Hysaj Sportitalia - Hysaj è un obiettivo del Torino: il Napoli ha già scelto il sostituto Tutto Napoli Sportitalia - Allan in uscita, piace Veretout. In due su Koulibaly, ADL fa il prezzo

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione in casa Napoli: "Una mezzala al posto di Allan, piace Veretout ma la Roma non vuole cederlo. Koulibaly può andar ...

Pedullà: “Koulibaly può andare via, anche Allan in uscita. Se parte Hysaj…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Napoli a Sportitalia, spiegando le priorità della squadra di De Laurentiis e le offerte in arrivo per alcuni giocatori di valore, queste le sue parole ...

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione in casa Napoli: "Una mezzala al posto di Allan, piace Veretout ma la Roma non vuole cederlo. Koulibaly può andar ...Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Napoli a Sportitalia, spiegando le priorità della squadra di De Laurentiis e le offerte in arrivo per alcuni giocatori di valore, queste le sue parole ...