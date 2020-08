Spiagge, rapporto Legambiente: in Campania solo il 33% è free (Di martedì 4 agosto 2020) La Campania è “una regione dove trovare un posto libero dove prendere il sole liberamente e gratuitamente e’ sempre piu’ difficile”. E’quanto emerge dal rapporto “Spiagge” di Legambiente, che ogni anno fotografa la situazione e i cambiamenti delle aree costiere insieme a Goletta Verde (la storica campagna dell’associazione ambientalista che monitora la qualita’ delle acque del mare e che fara’ tappa in Campania il 6 agosto) nella regione si puo’ stimare che le sole concessioni relative agli stabilimenti ed ai campeggi superano il 67% di occupazione delle Spiagge campane. Cio’ significa che solo il 33% del litorale della regione e’ “free”. In dettaglio sono ... Leggi su ildenaro

