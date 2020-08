Sostenibilità: ‘Rivoluzione idrogeno’, piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) – ‘Rivoluzione idrogeno’ dell’ad di Snam Marco Alverà è un libro che spiega in 10 mosse come far decollare l’economia dell’idrogeno, elemento potente per convertire, conservare e utilizzare energia. Con un piano ambizioso, in soli cinque anni l’idrogeno potrebbe essere competitivo con il petrolio in molte applicazioni, senza sussidi. Governi, aziende e associazioni stanno lavorando ai loro piani per l’idrogeno. Il piano parte dal far scendere il costo dell’idrogeno verde fino a raggiungere la parità con i combustibili fossili in molte applicazioni in cinque anni. Questo vuol dire raggiungere un costo tra i 2-3 dollari al chilo. I Paesi più avanzati nel settore come quelli europei, l’Australia, la ... Leggi su calcioweb.eu

