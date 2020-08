Sostenibilità: ‘Rivoluzione idrogeno’, piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (3) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) – Il punto 7 punta su Ricerca e sviluppo: sarà importante stanziare fondi adeguati e coordinare gli investimenti in ricerca a livello europeo. A seguire Mega-fabbrica di elettrolizzatori: costituire in Europa una mega-fabbrica di elettrolizzatori, che sia in un’unica location oppure modulare nel territorio, per scalarne la produzione e ridurre i costi creando nuovi posti di lavoro. Penultimo punto Blu e verde: una sana competizione. I costi per realizzare le due alternative saranno diversi nelle diverse aree del mondo. Nelle regioni più ventose e assolate, l’idrogeno verde avrà un grande vantaggio in virtù dei costi contenuti. Altre regioni, con un’ampia ed economica disponibilità di gas e spazio per catturare l’anidride carbonica, potrebbero invece optare per l’idrogeno blu. L’idrogeno blu ... Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Sostenibilità: Rivoluzione idrogeno piano in 10 mosse per farlo decollare-Scheda (2) - #Sostenibilità… - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (3)... - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (2)... - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda... -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità ‘Rivoluzione Aggioirnamenti dati Epidemia Coronavirus in Umbria www.quotidianodellumbria.it