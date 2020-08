Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', il libro di Alverà per cambiare il clima (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 feb. (Adnkronos) - La piccola molecola che può salvare il mondo. Si intitola 'Rivoluzione idrogeno' l'opera firmata da Marco Alverà, manager nelle più importanti aziende energetiche italiane e che dopo le eperienze in Enel ed Eni dal 2016 è amministratore delegato di Snam. "Con questo libro voglio contribuire al dibattito sulla lotta ai cambiamenti climatici, la sfida più importante per la nostra generazione, con una prospettiva costruttiva e ottimista, sottolineando il ruolo dell'idrogeno per il futuro del pianeta", spiega l'autore. Le misure di mitigazione adottate fino a oggi per contrastare l'inquinamento atmosferico non hanno portato i risultati sperati: senza un intervento drastico per ridurre le emissioni di Co2, nel 2100 la ... Leggi su iltempo

