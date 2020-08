Sorelle raddoppia su Rai1 con Chiara pronta ad aiutare Roberto, ma è davvero innocente? Anticipazioni repliche del 4 e 11 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) In Sorelle siamo ormai al giro di boa. Le repliche della fiction di Rai1 con Anna Valle tornano in onda anche oggi, al martedì, nel prime time di Rai1 per continuare le indagini sulla morte di Elena. Chi l'ha uccisa e perché? Per rispondere a queste domande Chiara è rimasta in città rinunciando al suo lavoro a Roma, almeno per adesso, e in paese non si fa altro che dire che la sua sia solo voglia di rimanere accanto a Roberto. L'uomo è finito nei guai per la morte di Elena ma Chiara ha intenzione di dimostrare la sua innocenza per far luce sulla morte della sorella.Le novità nei palinsesti Rai non cambiano mai e anche oggi succederà lo stesso visto che dopo la replica della puntata in onda alle 21.30, ne seguirà ... Leggi su optimagazine

La rassegna, cancellata da Fidenza, si sposta a Salsomaggiore, offrendo sempre il meglio del Made in Borgo e le grandi storie della musica: Pedrini, Mirò, Cassano, Patrucco, Zitello, Sanfilippo, Guait ...

Benedetta Parodi: «Con Fabio (Caressa) siamo una coppia perfetta. Gli show di cucina? Sono troppo seri»

Benedetta Parodi raddoppia: a Bake off su Real Time, aggiunge anche Senti chi mangia (dal 14 settembre, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio) su La7 dove torna a sette anni di distanza dai suoi Menù ...

La rassegna, cancellata da Fidenza, si sposta a Salsomaggiore, offrendo sempre il meglio del Made in Borgo e le grandi storie della musica: Pedrini, Mirò, Cassano, Patrucco, Zitello, Sanfilippo, Guait ...