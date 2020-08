Sonia Lorenzini, estate bollente: coperta solo dalle mani FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) estate da single per Sonia Lorenzini, che si gode il calore dei fan dopo l’addio a Federico Piccinato: le FOTO dell’ex tronista di Uomini e Donne fanno impazzire i follower. Nell’ultimo periodo Sonia Lorenzini è stata al centro delle cronache gossip a proposito di un suo presunto flirt con Eros Ramazzotti: l’ipotetica relazione è stata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini

MeteoWeek

Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne È cambiata la vita di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, dopo il no ricevuto a Uomini e Donne da Nicolò Ranio ...“Doccetta” in barca per Nicoletta Larini, Cala Violina si trasforma in una sorta di set hot grazie al bagno improvvisato della fidanzata di Bettarini: si sta donando senza freni ad Instagram la ventis ...