Sonia Bruganelli, posta una foto che la ritrae bellissima e scrive “sono già in finale, rassegnatevi”, il web insorge (Di martedì 4 agosto 2020) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è attivissima sui social e anche se ogni vota che posta e pubblica, o almeno la maggior parte delle volte, solleva polveroni, lei incurante e indifferente fa cosa le piace di più ben consapevole che in un modo o nell’altro gli haters avranno sempre da ridire. Sonia Bruganelli posta una foto e scrive ”Sono già in finale” Ancora un altro post da suscitare invidia, commenti negativi e critiche ma a lei, come al solito, poco importa. Sonia Bruganelli ha postato una foto dove a prevalere è il colore blu: la piscina, un telo, lo smalto e, infine, i suoi occhi e poi chiede: ... Leggi su baritalianews

