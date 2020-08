Small Axe: la prima foto di John Boyega nella miniserie di Steve McQueen (Di martedì 4 agosto 2020) Svelata la prima foto di John Boyega in Small Axe, miniserie antologica firmata dal regista di Shame Steve McQueen- Diamo uno sguardo a John Boyega nella prima foto di Small Axe, miniserie antologica di Steve McQueen il cui primo episodio inaugurerà il New York Film Festival 2020. Da quanto ne sappiamo finora, Small Axe sarà composta da cinque piccoli film ognuno contrassegnato da un titolo diverso. La foto di John Boyega è tratta da Red White And Blue, scritto da Steve McQueen e ... Leggi su movieplayer

