Slitta l'apertura del ponte San Giorgio a Genova: improvviso avvallamento (Di martedì 4 agosto 2020) Notizia appena comunicata dal Tg La7: Slitta l'apertura al traffico veicolare del nuovo ponte San Giorgio a causa di asfalto improvvisamente dissestato all'ingresso del ponte. L'avvallamento sarebbe causato, fra le ipotesi, dal ... Leggi su lavocedellisola

