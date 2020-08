Siviglia-Roma, Maresca: “Sono legato a questa città, il mio cuore è qui. Con i giallorossi sfida aperta. Su Monchi…” (Di martedì 4 agosto 2020) "Sono molto legato alla gente di Siviglia e al Siviglia FC".Enzo Maresca non dimentica il suo passato. 4 anni passati da calciatore in biancorosso (dal 2005 al 2009) e poi il ritorno, nello staff di Vincenzo Montella, da collaboratore tecnico nel 2017-18. Ricordi indelebili per l'ex centrocampista del Palermo : "Mi sono divertito, ho vinto e sono stato bene. Inoltre, mia moglie è sevillana e mio figlio Paolo è nato proprio a Siviglia. Il mio cuore è ancora là, quella è la mia seconda casa. Se chiudo gli occhi, mi vedo correre di nuovo dentro il Sánchez-Pizjuón. Mai, e dico mai, potrò scordarmi l'amore della gente, la mia doppietta nella finale di Coppa UEFA di Eindhoven, tutti i trofei che abbiamo vinto... ... Leggi su mediagol

OfficialASRoma : Verso Siviglia-Roma… ?? ?? Ecco il Match Program in vista dell’ottavo di #UEL ?? - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ???“Ora possiamo pensare in pieno al Siviglia e all’@EuropaLeague. Sono gare secche e vogliamo giocarcela fino alla… - Mediagol : #Siviglia-#Roma, #Maresca: “Sono legato a questa città, il mio cuore è qui. Con i giallorossi sfida aperta. Su Monc… - skillandbet : ?? #Pronostici Europa League ? ? #Scommesse consigliate ? Migliori quote ?? Schedine vincenti ?? Bonus senza deposito… -