Simeone, tra il sogno Nazionale e l’ossessione del padre: “Ogni volta che lo chiamo mi parla della Champions…” (Di martedì 4 agosto 2020) C'è spazio per diversi temi nell'intervista rilasciata da Giovanni Simeone a Diario Olé e riportata anche da Marca. L'attaccante del Cagliari ha parlato del desiderio di tornare a giocare per la Nazionale argentina, ma ha anche svelato i sogni di suoi padre, praticamente "ossessionato" dalla Champions League.Simeone: "Ogni volta che chiamo mio padre mi parla della Champions"caption id="attachment 939373" align="alignnone" width="621" Simeone (getty images)/caption"Dal giorno in cui sono andato in Nazionale, non sono più riuscito a pensare a nient’altro che a tornarci", ha ammesso Simeone. "Non dimenticherò mai quella prima partita e ... Leggi su itasportpress

