Si rivede Fiorello: posa con Amadeus per la rivista Chi. Sono la coppia dell’estate (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo lo straordinario successo ottenuto con la 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus si prepara al bis, con l’edizione 71 della kermesse. E al suo fianco dovrebbe esserci Rosario Fiorello, anche se al momento, la cosa non è ufficiale. Ma i due sembrano essere pronti per il bis e dedicano l’estate alle vacanze insieme! Fiorello dopo la fine del lockdown è praticamente scomparso dai social. Lo rivediamo spuntare sulle pagine della rivista Chi, nel servizio in cui posa insieme ad Amadeus. “Siamo la coppia dell’estate” si legge sul numero della rivista Chi in edicola da domani. Fiorello e Ama Sono in vacanza insieme in Sardegna con le loro famiglie. Susanna e Giovanna ... Leggi su ultimenotizieflash

