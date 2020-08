Si ritira Iker Casillas, per 25 anni portiere del Real (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Iker Casillas ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. L'ex storico portiere del Real Madrid e delle Furie Rosse ha dato l'addio al calcio con un post sul suo profilo Instagram. "Oggi è uno dei giorni piu' difficili e importanti della mia vita sportiva", scrive il portiere che, negli ultimi anni, si era trasferito in Portogallo per difendere i pali del Porto. "Il mio viaggio nel mondo del calcio è iniziato 30 anni fa ed è stato molto lungo. E come tutti i percorsi lunghi ha avuto momenti buoni e momenti meno buoni, ma in questo momento della vita posso dire senza dubbio che ne è valsa la pena". Casillas, 39 anni compiuti a maggio, debutta nelle giovanili del Real Madrid a 9 anni e vi rimane per ... Leggi su agi

