Shaila Gatta Instagram, ammaliante sirena in riva al mare: «La perfezione!» (Di martedì 4 agosto 2020) La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta è in vacanza in Sardegna. La ballerina non è partita da sola, ad accompagnarla il suo fidanzato Leonardo Blanchard. La velina e l’ex calciatore stanno insieme dall’autunno del 2019 e per ora la loro storia sembra procedere a gonfie vele. Poche ore fa su Instagram Shaila Gatta ha postato una serie di foto realizzate proprio da Leonardo. La showgirl in bikini in riva al mare è qualcosa di indescrivibile. La sua bellezza non passa minimamente inosservata. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta fisico scultoreo, gambe da capogiro ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Shaila Gatta Instagram, lo scatto in bianco e nero è da cardiopalma: «Che bambola!» #gossipitalianews - zazoomblog : Shaila Gatta Instagram lo scatto in bianco e nero è da cardiopalma: «Che bambola!» - #Shaila #Gatta #Instagram… -

Ultime Notizie dalla rete : Shaila Gatta Shaila Gatta, la velina in posa piccante con il suo uomo: sale la pressione – FOTO Yeslife Shaila Gatta e Leonardo Blanchard: l’amore oltre il lockdown

La giovanissima ballerina Shaila Gatta e il suo fidanzato Leonardo Blanchard, ex calciatore, ci hanno dato conferma che la loro relazione ha resistito. La ballerina, 24 anni, nonostante la giovane età ...

Striscia la notizia, avete mai visto i fidanzati delle veline? Uno è deejay e uno calciatore

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le due Veline di Striscia la notizia. Le due hanno calcato il bancone del tg satirico dal 2017 e da quel momento il loro successo non si è mai arrestato. Ma se ...

La giovanissima ballerina Shaila Gatta e il suo fidanzato Leonardo Blanchard, ex calciatore, ci hanno dato conferma che la loro relazione ha resistito. La ballerina, 24 anni, nonostante la giovane età ...Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le due Veline di Striscia la notizia. Le due hanno calcato il bancone del tg satirico dal 2017 e da quel momento il loro successo non si è mai arrestato. Ma se ...