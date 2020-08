Servizi segreti, nel decreto sul Covid inserita la proroga dei vertici (Di martedì 4 agosto 2020) In realtà quando il provvedimento viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale si scopre che contiene un'ulteriore norma . «Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza ... Leggi su corriere

6000sardine : Sosteniamo la scelta coraggiosa dei familiari delle vittime che hanno fatto aggiungere sotto la lapide la seguente… - TerryEmpyre : RT @Corriere: Nel decreto sulla pandemia il governo ha inserito la proroga dei vertici dei servizi se... - ap_elle : RT @Masssimilianoo: Per quelli che 'lo stato di emergenza serve solo a fini sanitari'. Stato di emergenza: proprogati di 4 anni i vertici d… - andreasoldo : Leggere e capire il tipo di democrazia nella quale ci troviamo. - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @ImolaOggi: 'I valori della UE'... Attacchi hacker, UE sanziona servizi segreti russi e società informatiche perché 'accusati' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi segreti

Il Riformista

Nel decreto per il Covid è stata inserita anche la proroga per i vertici dei servizi segreti. Procedura d'urgenza, opposizione tenuta all'oscuro Il governo, per fronteggiare la pandemia, ha deciso anc ...Si tratta di tre ragazzi, uno dei quali minorenne e che sarebbe l'ideatore e l'autore dell'attacco. La violazione dei sistemi di sicurezza della piattaforma social sarebbe stata possibile al phishing ...