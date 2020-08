Servizi segreti, il "golpe" di Conte nel decreto-Covid: democrazia in pericolo? L'inquietante mossa del premier (Di martedì 4 agosto 2020) Un altro colpo di mano di Giuseppe Conte. Un altro "strano" caso: aggiungendo quattro paroline alla legge approvata nel 2007 per riformare i Servizi segreti, il premier - spiega il Corriere della Sera - ha di fatto garantito all'intelligence italiana la possibilità di vedersi rinnovato l'incarico per altri quattro anni. Un periodo - otto anni potenziali complessivi - che fino ad ora, considerato il ruolo cruciale, era sempre stato ritenuto troppo lungo. Fatto già sospetto di per sé, e che diventa ancor più inquietante se si pensa che la riforma è arrivata d'urgenza, per inciso nel decreto pubblicato lo scorso 30 luglio che riguarda la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. E che c'entrano i ... Leggi su liberoquotidiano

