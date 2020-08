Serie C, Ghirelli: “Situazione drammatica senza pubblico e sponsor” (Di martedì 4 agosto 2020) “Se penso alla Serie C senza pubblico e senza sponsor, la situazione per noi diventa drammatica, non si regge. Speriamo che il Governo approvi il credito d’imposta: c’e’ il rischio che la ripresa dei campionati sia peggiore di questo finale di stagione“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del consiglio FIGC che si e’ tenuto oggi a Roma. Leggi su sportface

