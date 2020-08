Serie B, il pallone per il campionato 2020/21 (Di martedì 4 agosto 2020) Grafiche con i colori della Lega B, rosso e verde della bandiera, azzurro del calcio italiano; più aerodinamica e visibilità le sue principali caratteristiche: per la quarta stagione consecutiva Kappa accompagnerà la Lega Serie B in tutti i campi delle 388 gare del campionato Serie BKT 2020/2021. Nasce il nuovo Official Kombat Ball 2021, il pallone pensato per migliorare le performance in campo grazie all’innovativa struttura dimple, composta di micro-scanalature ispirate alle palline da golf per una maggiore aerodinamicità. Il presidente della Lega B Mauro Balata: 'Con Kappa si porta avanti l’italianità, la qualità e l’innovazione, tutti valori coerenti con il nostro campionato'. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie B, il pallone per il campionato 2020/21 - - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Serie B 2020-21, presentato il pallone #empolifc - TuttoSalerno : SERIE B: ecco Kombat Ball, il nuovo pallone del campionato - PicenoTime : Serie B, presentato ufficialmente il nuovo pallone Kombat per la stagione 2020/2021 - J2KantoBites : RT @CalcioFinanza: Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B -