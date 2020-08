Serie B 2020/21, ecco il nuovo pallone ufficiale targato Kappa (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - Per la quarta stagione consecutiva Kappa accompagnerà la Lega Serie B in tutti i campi delle 388 gare del campionato Serie B 2020/2021 : nasce il nuovo Official Kombat Ball 2021 , il pallone ... Leggi su corrieredellosport

