Serie A | Torino | i granata scaricano Moreno Longo | Giampaolo idea concreta

Il Torino ha scelto l'allenatore in vista della prossima stagione di Serie A.I granata hanno scaricato Moreno Longo che ha comunque portato alla salvezza i piemontesi che ad un certo punto della stagione hanno davvero rischiato grosso. La dirigenza avrebbe deciso di virare sull'esperienza di Marco Giampaolo che nella scorsa stagione si è seduto sulla panchina del Milan per sole otto giornate, salvo poi essere sostituito da Stefano Pioli. Stando alle ricostruzioni di Sky Sport, il tecnico nativo di Bellinzona deve dapprima rescindere il proprio contratto con i rossoneri prima di firmare un biennale con opzione per il terzo con il Torino. La giornata decisiva potrebbe essere quella di mercoledì.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Torino Torino ultima squadra per km percorsi in Serie A: quali sono le motivazioni? Toro News Scacchista, positivo al Covid dopo torneo in Austria

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Va in Austria per giocare un torneo di scacchi ... La Federscacchi - affiliata al Coni - ha fornito una serie di indicazioni che numerosi appassionati considerano troppo ...

Panchine, Di Francesco a Cagliari e Giampaolo al Torino

Panchine girevoli: Giampaolo va a Torino, Di Francesco sbarca a Cagliari, confermati gli altri tecnici di A. Con Maurizio Sarri e Davide Nicola in bilico rispettivamente alla guida tecnica di Juventus ...

