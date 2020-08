Serie A, Lega assegna i premi MVP: Dybala il migliore, non c’è Ronaldo (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente i migliori giocatori della stagione sportiva 2019/2020, dividendoli in miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, miglior giovane e Mvp assoluto. La classifica è stata strutturata prendendo in considerazione le statistiche di Stats Perform ed i dati di tracking offerti da Netco Sports. Il premio di miglior portiere è andato a Wojciech Szczesny, estremo difensore del club campione d’Italia, la Juventus, seppur quest’ultima non sia stata la squadra con il minor numero di reti incassate. Stefan De Vrij dell’Inter è invece stato eletto miglior difensore, mentre Alejandro Gomez dell’Atalanta miglior centrocampista e naturalmente Ciro Immobile della Lazio miglior attaccante, protagonista di una stagione da record con conseguente ... Leggi su sportface

