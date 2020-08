Serie A 2020/2021, UFFICIALE: ecco quando si ripartirà! Cambia la sosta natalizia (Di martedì 4 agosto 2020) Serie A 2020 2021- Ci siamo, ora è arrivato anche la comunicazione UFFICIALE da parte della Lega: la Serie A riaprirà i battenti il 19 settembre. Il massimo campionato ripartirà con una settimana di ritardo rispetto al 12 settembre, prima data fissata dalla Lega per la ripartenza della Serie A. Una settimana in più di pausa, considerando la stagione complicata e ricca di troppi imprevisti. Serie A 2020/2021: pausa natalizia più breve Cresce l’attesa per capire quando verranno resi noti i nuovi calendari, ma è già chiaro che quest’anno ci sarà una pausa natalizia più corta. Leggi anche: La Juve piomba ... Leggi su juvedipendenza

InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - SerieA : La classifica finale della #SerieATIM, al termine della giornata n°38. Si chiude così il Campionato 2019/2020 ????????… - SerieA : Completati gli ultimi 90 minuti della stagione 2019/2020 di #SerieATIM. Questi i risultati! ?? Scopri le statistich… - BaldelliLuca : RT @fsnews_it: #LEGOSuperMarioROCK arriva in Italia in #treno. Il nuovo regionale #Rock è il treno ufficiale del nuovo prodotto #Lego. Pres… - LAROMA24 : Serie A: Zaniolo nella top 11 dei giocatori nati dal '97 in poi #AsRoma -