Scuola dell’infanzia, le linee guida: dai giochi alla merenda, cosa cambia per i bambini (Di martedì 4 agosto 2020) bambini divisi in piccoli gruppi, con educatori diversi e giocattoli già assegnati. Più attività all’aperto e buone pratiche di igiene – come lavarsi le mani – che diventeranno parte della routine dei più piccini. Ma niente mascherina e temperatura misurata a casa, prima di uscire. Via libera in Conferenza Unificata al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività delle scuole dell’infanzia. Le linee guida ministeriali per la fascia 0-6 anni erano già state approvate nei giorni scorsi, ma da oggi il documento con il decreto di adozione è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione. “Stiamo lavorando ogni giorno – commenta la Ministra Lucia Azzolina – per riportare tutti a Scuola, dai più ... Leggi su ilfattoquotidiano

