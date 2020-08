Scuola, 76 mila domande per concorso ordinario infanzia e primaria (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 76 mila domande di partecipazione per il concorso ordinario di infanzia e primaria, più di 430 mila per la secondaria di I e II grado. Sono i dati che emergono dalla rilevazione condotta dal ministero dell'Istruzione dopo la chiusura dei tempi utili per la presentazione delle istanze: la scadenza era fissata al 31 luglio. “La domanda di partecipazione è molto alta – rileva la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina -. Un dato facilmente spiegabile: c'era molta attesa perchè da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo. Dobbiamo fare in modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione. L'insegnamento – prosegue Azzolina – deve tornare ad essere una professione attrattiva e ... Leggi su iltempo

