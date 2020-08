Sci alpino, trasferta olandese per i velocisti azzurri: tre giorni di lavoro a Landgraaf per Innerhofer e compagni (Di martedì 4 agosto 2020) trasferta inedita per i velocisti della squadra di Coppa del mondo, impegnati per tre giorni a Landgraaf, dove scieranno da sabato 8 a lunedì 10 agosto sulla pista “SnowWorld” al coperto, dove sono disponibili circa 1,5 km di piste e quattro impianti. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni ha convocato per l’occasione Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Alexander Prast e Florian Schieder. Assente naturalmente Dominik Paris, che prosegue gli allenamenti fisici in Italia. L’obiettivo della trasferta è quello di svolgere un lavoro specifico di base, che possa essere propedeutico alla velocità. In Olanda saranno presenti, oltre a Ghidoni, anche gli allenatori Raimund Plancker e Michael Gufler.L'articolo ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Sci alpino la città di La Thuile pronta a dedicare uno splendido omaggio a Federica Brignone - #alpino #città… - Fisiofficial : Gli slalomgigantisti al Passo dello Stelvio, con loro c'è anche @manfredmoelgg , bentornato!… - LuinoNotizie : #BrissagoValtravaglia, alla #SPM anche i Mondiali di #Sci Alpino #Courchevel 2023 - andysportnews : La #Fis ha spostato il Congresso nel 2021 il 3 ottobre verrà scelta la località che ospiterà i mondiali di Sci Alpi… - zazoomblog : Sci alpino cala il sipario sul raduno di Goggia e compagne sullo Stelvio: adesso stop fino a Ferragosto - #alpino… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, la città di La Thuile pronta a dedicare uno splendido omaggio a Federica Brignone SportFair Napoli, Giuntoli: “Contro il Barcellona sognare non è vietato”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Posticipato il 52/o Congresso FIS

Nei giorni scorsi la FIS ha deciso di posticipare il il 52/o congresso della FIS, previsto il 4 ottobre a Zurigo, al prossimo 5 giugno 2021 a Portoroz, in Slovenia, a causa della situazione sanitaria ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.Nei giorni scorsi la FIS ha deciso di posticipare il il 52/o congresso della FIS, previsto il 4 ottobre a Zurigo, al prossimo 5 giugno 2021 a Portoroz, in Slovenia, a causa della situazione sanitaria ...