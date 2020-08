Schianto mortale mentre era alla guida del furgone, Acerra piange Raffaele: lascia moglie e figli (Di martedì 4 agosto 2020) Acerra. Schianto mortale mentre era in vacanza, muore 50enne di Acerra. Non ce l’ha fatta Raffaele Iodice, per tutti Lello, 50 anni, deceduto a seguito delle ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto all’alba di ieri in Cilento. L’uomo, originario di Acerra, in provincia di Napoli, era alla guida del suo furgone quando è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Incidente mortale poco prima di mezzanotte sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta a Serramanna. A perdere la vita è stato un quarantaquattrenne di Serramanna, Massimiliano Pira ...

Schianto sulla Cilentana, Raffaele muore in incidente stradale. Lascia moglie e tre figli

L’uomo, originario di Acerra, era in vacanza a Marina di Camerota, dove in molti lo conoscevano. Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto Lascia la moglie Angela e tre figli. Nonostante la ...

