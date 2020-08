Schianto fatale con la moto, Pietro muore a soli 20 anni. L’amica Bianca lotta per la vita (Di martedì 4 agosto 2020) La cittadina di Nerviano è in lutto per la morte di Pietro Calogero, il ragazzo morto a soli 20 anni in un tragico incidente stradale a Parabiago, in provincia di Milano. Bianca, l’amica che viaggiava insieme a lui sulla moto che per cause ancora in fase di accertamento è andata a scontrarsi contro una Fiat 500, è grave. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella a uno scooter con l’amica, anche lei 20enne, quando il mezzo è andato a finire contro un’auto guidata da una 31enne. Per Pietro non c’è stato niente da fare, quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Bianca è stata soccorsa, trasferita in codice rosso all’Ospedale ... Leggi su caffeinamagazine

