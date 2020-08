Scendono a 5 i morti nelle ultime 24 ore ma risale il numero dei ricoverati: +27 (Di martedì 4 agosto 2020) Il bollettino con i dati sul coronavirus in Italia, aggiornati al 4 agosto: 190 nuovi casi e 5 vittime Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #coronavirus Casi in calo in 24 ore, 239 nuovi positivi. Otto le vittime, ieri erano state 5, e sono tutte in Lomba… - savarese46 : Coronavirus, scendono a 5 i morti dell’ultimo giorno ma risale il numero dei ricoverati: 27 in più - Carmine13051963 : RT @Massimi47715989: Calano ancora i contagi, ma tamponi ai minimi. I morti sono 12 - Ultima Ora - ANSA - Alfio624 : RT @Massimi47715989: Calano ancora i contagi, ma tamponi ai minimi. I morti sono 12 - Ultima Ora - ANSA - Ivic94757448 : RT @Massimi47715989: Calano ancora i contagi, ma tamponi ai minimi. I morti sono 12 - Ultima Ora - ANSA -