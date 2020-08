Sbarchi, l’Europa ha lasciato ancora l’Italia da sola (Di martedì 4 agosto 2020) “Parte dell’insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti migranti”. Era il 3 giugno 2018 quando la Cancelliera Angela Merkel ammetteva, in un’intervista rilasciata alla Fas (l’edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung), che il … Sbarchi, l’Europa ha lasciato ancora l’Italia da sola InsideOver. Leggi su it.insideover

