Sassuolo, su Boga piomba il Napoli. Ecco la prima offerta (Di martedì 4 agosto 2020) È stato una delle sorprese di questo campionato, Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, è contesissimo sul mercato. Oltre al recente interesse dell'Atalanta, nelle ultime ore si sarebbe inserito con prepotenza il Napoli.L'offertacaption id="attachment 887583" align="alignnone" width="594" Boga (Getty images)/captionIl Napoli si sarebbe precipitato nella corsa a Boga mettendo sul piatto una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Troppo pochi per il Sassuolo, secondo Tuttomercatoweb infatti il club neroverde infatti vorrebbe almeno 40 milioni. La sensazione è che a metà strada si possa chiudere l'affare nonostante il Sassuolo voglia tenere in Emilia l'ex calciatore del Chelsea ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Tante le occasioni per gli emiliani, ma il portiere ospite para tutto, mentre su una fiammata di Lasagna l’ex Roma decide il match L’Udinese di un super Musso disinnesca la macchina da gol Sassuolo e ...

