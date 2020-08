Sapremo a Natale chi sarà eletto presidente negli USA? (Di martedì 4 agosto 2020) Nel 2000, a caUSA della contestazione del voto in Florida, si dovette attendere il 12 dicembre per conoscere il nuovo presidente americano. In quella data la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò l’esito elettorale in favore di George W. Bush, di fatto proclamandolo presidente.Il tanto discusso voto per posta negli Stati Uniti, talmente controverso che il presidente Trump parla in questi giorni di un ordine esecutivo per sospenderlo, potrebbe aprire facilmente uno scenario analogo. Pensare di svegliarsi in Europa il 4 novembre e di leggere chi ha vinto le elezioni americane è, allo stato attuale, quanto mai irrealistico.Molti Stati, sulla base della legislazione locale, consentono di anticipare la consegna del voto postale fino a 50 giorni. In realtà il ... Leggi su huffingtonpost

Partiamo dalle basi: astrologia non è leggere l'oroscopo e i pianeti non influiscono sul nostro destino. Le stelle, o più precisamente l'interpretazione dei loro movimenti, però, possono davvero aiuta ...

Segno per Segno, scopri quanto sei consapevole delle tue qualità e quanto sei in grado di trasformare le delusioni in opportunità tutte da cogliere Amarci, cioè apprezzare le nostre qualità fidandoci ...

